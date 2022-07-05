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Движение трамваев в Басманном районе восстановили

Александр Афонин
Город
Движение трамваев в Басманном районе восстановили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Верхний Сусальный переулок Карта всех событий

Специалисты восстановили движение двух трамвайных маршрутов в Басманном районе столицы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 5 июля.

— Восстановлено движение трамваев в Верхнем Сусальном переулке, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Верхнем Сусальном переулке задерживаются трамваи двух маршрутов. Причиной стало ДТП на путях. Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Курский вокзал». В результате аварии задерживались трамваи маршрутов № 45 и 26.

Кроме того, на улице Бориса Галушкина задерживались трамваи двух маршрутов из-за ДТП на путях с участием двух автомобилей. В результате аварии трамваи маршрутов № 11 и 25 временно изменили маршруты. Позже стало известно, что движение транспорта восстановили.

Накануне стало известно, что на время проведения оперативных работ в дополнение к трамваям на Живописной улице начали курсировать автобусы. Уточняется, что маршрут трамвая № 28 больше не будет работать, а на маршруте № 31 увеличены интервалы.

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