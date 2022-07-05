Россия не примет участия в Детском Евровидении — 2022

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В текущем году в России не будут принимать заявки на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе Детское Евровидение. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

— Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни Евровидение, — говорится в сообщении.

В заявлении добавили, что это связано с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС). При этом такое решение они приняли в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни Евровидение-2022, сообщает ТАСС.

В конце февраля ЕВС принял решение исключить Россию из конкурса Евровидение в 2022 году. Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине. Конкурс понесет репутационный ущерб, если Россия примет в нем участие.

Победителем же музыкального конкурса стала Украина. Однако сам песенный конкурс Евровидение не будет проводиться на Украине в 2023 году.