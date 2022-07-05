Путин поддержал инициативу о наращивании отечественных производств кормов для животных

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 июля, поддержал предложение главы Мордовии Артема Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.

— Сейчас новое направление как инвестпроект появилось — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным. Уже первая наша продукция поступила в торговые сети, — отметил глава республики.

При этом российский лидер удивился тому, что рынок подобной продукции был практически полностью импортным.

— Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России, — цитирует президента РИА Новости.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, в каких сферах производства Россия спокойно обойдется без импорта. Доктор экономических наук Леонид Холод считает, что в России стоит возродить промышленный и технический секторы после начавшегося производства средств гигиены.

В четверг, 30 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин Энерджи» перейдут во владение государства.