ФСБ проводит обыски у начальника петербургского ГИБДД

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал одним из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

Уточняется, что дело было возбуждено еще год назад после проверок работы коммерческих МРЭО. Сейчас дома у начальника петербургского ГИБДД и на его рабочем месте ФСБ проходит обыски, передает ТАСС.

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау 30 июня предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза.

В ходе судебного заседания выяснилось, что у ректора РАНХиГС были куплены билеты в Турцию на 2 июля. Как следует из материалов дела, показания на Мау дали экс-замминистра образования Ракова и другие фигуранты. Однако Мау отказался признавать свою вину. Тверской суд отправил ректора под домашний арест до 7 августа.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».