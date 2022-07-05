Экономист Холод рассказал, как повлияет на стоимость икры введение маркировки

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Введение маркировки на красную и черную икру позволит очистить рынок от контрафактной продукции. При этом стоимость товара увеличится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя идею внедрения по маркировке рыбных деликатесов.

5 июля стало известно, что эксперимент по маркировке икры может быть введен в России уже в этом году.

По словам Холода, икра сама по себе такой дорогой продукт, что минимальные маркировочные проценты никак глобально не отразятся на общей стоимости товара:

— Например, килограмм черной икры стоит 35 тысяч рублей. В таком случае маркировочная стоимость обойдется в несколько десятков копеек. То есть даже если продукт прибавит в цене, потребитель не ощутит этого за и без того высокой стоимостью продукта.

Безусловно, маркировка требует нанесения штрих-кода на товар, и для покупки специального считывающего оборудования понадобятся деньги, которые, скорее всего, будут платить покупатели, предупредил эксперт.

— Но хочу акцентировать, что переплачивать придется копейки. Например, на коньячную продукцию тоже действует такая маркировка. И никто не ощутил увеличения цены, так как это дорогой вид товара. Так и с икрой будет: никто не почувствует разницы — стоила она 35 тысяч рублей за килограмм или 35 тысяч рублей 50 копеек, — объяснил Холод.

Маркировка, по словам специалиста, позволяет избавить рынок от контрафакта, то есть от икры, произведенной без разрешительной документации:

— В первую очередь добыча рыбы строго отслеживается, поскольку вылов осетровых в дикой природе запрещен из-за резкого сокращения их популяции. А маркировка как раз позволяет добываемую окольными путями рыбеху не допустить на прилавки. Также по маркировке можно увидеть, где произведен товар, какой завод ее изготовил или осетровая ферма.

Экономист отметил, что введение такой схемы избавит икорный рынок от браконьеров и «левачной» продукции с нарушениями технологий приготовления этого изыска.

Холод напомнил, что в РФ недавно также были введены маркировки воды и молочной продукции. Конечно, цены после этого несколько подскочили на данный ассортимент, но философия введения специальных штрих-кодов была несколько иная, чем сейчас с икрой:

— При маркировке воды инициаторы этой идеи пытались добиться того, чтобы напитки, которые значились на этикетке как лечебные — соответствовали этим званиям. Это позволило избежать искусственного производства таких вод, как «Ессентуки» и иных региональных подвидов. Маркировка строго требует, чтобы розлив был произведен на месте, где расположен источник минеральных вод. А не где-то в Подмосковье в подпольном цехе, который занимается изготовлением контрафакта.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что новая система повысила цены на воду, но избавила рынок от опасной продукции.