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Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики в Калининград

Юлия Курганова
В мире
Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики в Калининград
Фото: Пресс-служба Совфеда

Полный запрет на ввоз и вывоз в РФ товаров из Прибалтики, который может стать ответной мерой на ограничение Литвой транзита в Калининград, не является блокадой. Об этом заявил в среду, 6 июля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он отметил, что у Литвы есть Сувалкский коридор, по которому можно ездить в Польшу. При этом глава региона считает, что Клайпедский порт потеряет свою экономическую привлекательность, в случае ответных мер России, передает РИА Новости.

О том, что власти Калининградской области предложили запретить ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики Алиханов сообщил во вторник, 5 июля. Он отметил, что это станет «крайней мерой» на литовский запрет.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Европейского союза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны РФ.

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