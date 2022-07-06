«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за угрозы пожаров

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 22:00 7 июля из-за угрозы пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в среду, 6 июля.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В среду, 6 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и, как следствие, кратковременные дожди ливневого характера.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

До этого в Гидрометцентре сообщили, когда закончатся дожди в Москве. Мария Макарова отметила, что до конца недели температурный фон будет выше климатической нормы на два–четыре градуса.