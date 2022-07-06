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Врач Аплетаева предупредила об опасности разливного пива

Лала Манушакян
Общество
Врач Аплетаева предупредила об опасности разливного пива
Фото: Pixabay

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева сообщила, что при употреблении разливного пива может появиться пищевое отравление.

— Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов, — отметила специалист.

Она также пояснила, что проконтролировать процесс обработки кранов и тар по санитарным требованиям или нормам хранения невозможно. В связи с этим покупатель имеет риск получить отравление из-за неправильной обработки оборудования, где хранится разливное пиво.

Также Аплетаева добавила, что напиток сам по себе является вредным и опасным. Так, алкогольный вид продукции часто содержит фитоэстрогены, которые при злоупотреблении у мужчин могут развить дефицит мужских половых гормонов, передает «Москва 24».

До этого психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что в жару не рекомендуется пить спиртное: его «всасываемость» и опьяняющий эффект наступают быстрее.

Отравления Врачи санитарные нормы
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