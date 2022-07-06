Ресторан-трансформер построят на проспекте Вернадского

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Ресторан с возможностью сделать открытые веранды на двух этажах построят на проспекте Вернадского. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в среду, 6 июля.

— Здание имеет структурное фасадное остекление, выполненное в виде ребристой ленты. Его интересная особенность — оконные профили можно сдвинуть в сторону, чтобы в теплое время года сделать открытые веранды с видом на парк, — заявил Кузнецов.

По его словам, из окон ресторана будет открываться красивый вид на парк 50-летия Октября.

Здание будет выполнено из металлокассет и плит из натурального сланца серого цвета. В пресс-службе Москомархитектуры отметили, что с южной стороны постройки предусмотрены солнцезащитные ламели.

На первом этаже ресторана разместят административный блок и ресепшен, на втором и третьем — залы с посадочными местами, барными стойками и помещениями обслуживания. На двух подземных уровнях обустроят складские и технические зоны.

Москомархитектура утвердила проект, согласно которому на месте ранее действующего авиамоторного завода «Союз» на юго-западе Москвы будет создан современный многофункциональный квартал, состоящий из 14 зданий переменной высотности и этажности.