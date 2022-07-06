Москвичам рассказали о популярных онлайн-сервисах на mos.ru

Фото: Pexels

Столица третий год подряд становится лидером национального рейтинга по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 6 июля.

В настоящее время на портале mos.ru доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Так, самым популярным сервисом с начала года стал «Электронный дневник школьника», к которому обратились свыше 103,8 миллиона раз.

Благодаря сервису родители могут посмотреть оценки ребенка в школе, связаться с учителями и задать волнующие вопросы, а также сообщить, что ребенок не сможет посетить занятия. Также с начала года родители более 18 миллионов раз обратились за информацией о посещении и питании в школах, детских садах и колледжах.

Вторым по популярности на mos.ru стал сервис «Электронная медицинская карта». С января им воспользовались более 81,2 миллиона раз, а за аналогичный период прошлого года — свыше 16,8 миллиона.

При этом еще более 598 тысяч раз пользователям был предоставлен доступ к электронной медицинской карте. Еще одним востребованным сервисом среди москвичей является «Прием показаний приборов учета воды и тепла».

Так, с начала года к нему обратились более 31,7 миллиона раз, тогда как за аналогичный период 2021 года — более 20,5 миллиона, передает официальный сайт мэра Москвы.

Доля поступивших в управление Росреестра по Москве электронных заявлений в январе–мае составила 74 процента.