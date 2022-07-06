Генштаб Белоруссии: Запад готовится к войне на восточном напревлении

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Военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге. Об этом в среду, 6 июля, сообщил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

— Вашингтон и Брюссель уже даже не скрывают, что фактически готовятся к вооруженному столкновению с нашими странами, — заявил он.

По словам Косыгина, Белоруссия оказалась в эпицентре жесткого противостояния Москвы и Запада. Он подчеркнул, что цель Вашингтона — провоцирование разрушительных процессов в политической, экономической и информационной сферах обеих стран.

США намереваются установить в России и Белоруссии подконтрольные ему правительства, утверждает Косыгин. Ярким примером таких действия запада является Украина, передает слова начальника ГРУ белорусского Генштаба РИА Новости.

На днях польский президент Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО. Он также уточнил, что после этого граница России со странами альянса вытянется на 1400 километров.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.