Клишас призвал жестко ответить Болгарии за блокировку счетов посольства России

Фото: Пресс-служба Совфеда

На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро. Об этом в среду, 6 июля, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести, — сказал сенатор.

Он отметил, что Москва все равно старается дорожить отношениями ради исторической памяти. При этом София эту память буквально растоптала, передает слова Клишаса РИА Новости.

Минфин Болгарии заблокировал 890 тысяч долларов на счетах посольства России в Софии. Как заявил болгарский министр финансов Асен Василев, перевод с данной суммой попадал под антироссийские санкции ЕС.

1 июля посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов.