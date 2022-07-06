Болгария заблокировала перевод 890 тысяч долларов посольству России

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Минфин Болгарии заблокировал почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии. Об этом в среду, 6 июля, сообщил болгарский министр финансов Асен Василев.

Он опроверг заявления депутата Тошко Йорданова о полной блокировке счетов дипмиссии, уточнив, что речь идет только о сумме в 890 тысяч долларов. Кроме того, этот перевод, отметил министр, полностью попадает под санкции Евросоюза (ЕС).

Российские дипломаты заявляют, что эта сумма предназначалась для выплаты зарплаты сотрудникам, и требуют разблокировать ее, передает РИА Новости.

1 июля посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.