Третьего генерала арестовали по делу о злоупотреблениях в МВД Санкт-Петербурга

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Столичный Басманный суд арестовал трех генералов и судебного пристава по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее суд отправил в СИЗО помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и судебного пристава Елену Копьеву.

Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

Все заседания проходили в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения и не допустить разглашения данных следствия. Срок следствия по делу установлен до 5 октября, передает агентство.

Подробнее о громком деле — в материале «ВМ».