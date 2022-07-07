Хованского будут судить по более мягкой статье

Фото: Youtube / Юрий Хованский

В отношении Юрия Хованского 4 июля было зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК России («Оправдание терроризма»). До этого блогера обвиняли по второй части статьи в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде, сообщил правозащитник Павел Чиков.

Адвокат Хованского Александр Передрук пояснил, что была изменена квалификация преступления — тяжесть вменяемого преступления сменилась с тяжкой на средней тяжести. Так, за оправдание терроризма блогеру грозит до пяти лет лишения свободы. За призыв к терроризму Хованского могли посадить на семь лет.

— Это же, по сути. означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек, — цитирует адвоката РБК.

Дело Хованского

Хованского задержали 10 июня 2021 года по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям. 23 июля он через другого блогера передал письмо, где извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности.

Блогер назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения». 13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать.

Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными».