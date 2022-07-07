Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Флагманский центр «Мои документы» в СЗАО будет предоставлять услуги ЗАГСа

Александр Афонин
Город
Собянин: Флагманский центр «Мои документы» в СЗАО будет предоставлять услуги ЗАГСа
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп» планируется открытие нового флагманского центра госуслуг «Мои документы». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 7 июля.

Отмечается, что новый центр будет предоставлять услуги органов ЗАГС. Так, горожане смогут оформить регистрацию основных актов гражданского состояния. Кроме того, жители столицы смогут включить в реестр ЗАГС сведения о документах, которые выдали компетентные органы иностранных государств, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Собянин подписал постановление о переводе в электронный вид заявлений на надомное и стационарное социальное обслуживание. До этого москвичам приходилось лично обращаться в один из центров госуслуг «Мои документы», чтобы передать заявление, паспортные данные и другие документы.

4 июля стало известно, что в столичном районе Свиблово после капитального ремонта открылся для посещения центр госуслуг. В ходе работ специалисты обновили отделку помещений, установили современную мебель и улучшили инфраструктуру для маломобильных групп граждан.

ЗАГСы Мои документы Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте