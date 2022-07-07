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Более двух тысяч подмосковных пенсионеров воспользовались прокатом велосипедов в июне

Ирина Игнатенко
Общество
Более двух тысяч подмосковных пенсионеров воспользовались прокатом велосипедов в июне
Фото: Pixabay

С начала лета бесплатным прокатом велосипедов и самокатов воспользовались более двух тысяч участников подмосковного проекта «Активное долголетие».

Точки проката доступны в каждом городском округе: в парках, зонах отдыха. Для того, чтобы взять велосипед, достаточно иметь соцкарту жителя Подмосковья.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в проект постоянно добавляют новые активности и развивают уже работающие направления. Участники могут выбрать любое занятие по интересам — от рукоделия и обучения компьютерной грамотности до путешествий по региону.

Она добавила, что старшее поколение довольно часто выбирает спортивные активности. Многие начинают осваивать самокаты. Пункты проката доступны в Сергиевом Посаде, Воскресенске и Лобне, передает РИАМО.

Дептранс назвал популярные маршруты для поездок на велосипедах и самокатах в городе. Так, на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах.

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