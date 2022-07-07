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Более 80 процентов семей в ЦАО воспользовались услугой помощи при переезде по реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 80 процентов семей в ЦАО воспользовались услугой помощи при переезде по реновации
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Более 80 процентов семей воспользовались услугой бесплатной помощи при переезде по программе реновации в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Москвичи, которые переезжают в новостройки по программе реновации, могут воспользоваться бесплатной помощью грузчиков и машиной для перевозки личных вещей после заключения договора на новую квартиру, — сказал он.

Левкин добавил, что услуга грузоперевозки распространяется только на мебель, бытовую технику и вещи. Перевозку домашних животных, документов и других ценных вещей москвичам необходимо произвести самостоятельно, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 июля стало известно, где идет самое стремительное переселение горожан по программе реновации. По итогам первых шести месяцев этого года в столице идет наиболее активный переезд в Люблине, Царицыне, Рязанском, Измайлове и поселении Мосрентген. Там в новостройки переезжают более 8,6 тысячи семей.

Центральный административный округ (ЦАО) грузоперевозки Реновация
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