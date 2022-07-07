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В народном календаре 8 июля — Петр и Феврония, Феврония русальница. Этот день благоприятен для влюбленных, потому что его покровители Петр и Феврония считаются символами сильной, верной и красивой любви.

Этот день необходимо проводить в молитвах о семейном счастье и благополучии, также можно посетить храм и поставить свечи за здравие своей семьи. Нельзя проводить магические обряды, сплетничать и ругаться, также забудьте о венчании, ибо в этот праздничный день никаких церемоний проходить не должно.

Девушкам запрещается браться за расческу в этот день, иначе волосы могут заболеть и лечить их потом будет очень трудно. Также девушки в этот день не должны купаться в озере: говорят, что это может привести к заболеваниям ЖКТ.

Тем, кто боится темноты, в этот день лучше оставаться дома даже в дневное время суток. Если вы вышли на улицу, то темные силы могут зайти к вам в дом и пугать вас на протяжении нескольких ночей кряду.

Приметы погоды:

Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими.

Мыши и свиньи едят сено — к худому покосу.

Рассада полив пьет — сухой сенокос, а не выбирает — мокрый.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать 8 июля, в День Петра и Февронии

Именины отмечают: Денис, Василий, Давид, Изабелла, Константин, Петр, Семен, Федор.