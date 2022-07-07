Москва выставила на торги более 60 помещений под ведение бизнеса

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Город выставил на торги 66 нежилых помещений. Столичные предприниматели смогут организовать в них свой бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 7 июля.

— В настоящее время на аукционах по продаже доступно 66 лотов площадью от 9,3 до 1,5 тысячи квадратных метров. Участники торгов смогут подобрать подходящий объект по состоянию, метражу и расположению, — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Наибольшее число лотов находится на севере города — 12. Их площадь варьируется от 44,4 до 140,7 квадратного метра. На втором месте по количеству помещений расположился юго-восток столицы. Здесь представлено 11 вариантов, площадь которых составит от 31,2 до 463, 7 квадратного метра. Еще девять помещений можно найти на северо-востоке. Три из них имеют площадь менее 30 «квадратов».

Заявочная компания на участие в торгах состоится с 18 по 28 июня. Аукционы пройдут в июле и августе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что столица выставила на торги для аренды восемь помещений по льготной программе. Арендаторами могут стать представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.