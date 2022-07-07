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Sky News: Джонсон объявит об отставке около 14:00

Георгий Соланович
В мире
Sky News: Джонсон объявит об отставке около 14:00
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением о своей отставке примерно в 14:00 по Москве. Об этом сообщили на телеканале Sky News в четверг, 7 июля.

— Мы ожидаем, что премьер-министр выйдет в районе полудня и сделает заявление, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон произнесет речь перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне, передает ТАСС.

Фото: flickr/number10gov
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Фото: flickr/number10gov
Фото: flickr/number10gov
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Фото: flickr/number10gov

7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня. Новый лидер тори будет назначен на должность в октябре текущего года. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

Вскоре после этого издание Daily Mail сообщило, что после ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона закономерным итогом его «наглой и бездарной политики», а также выразил надежду, что скоро подобные новости поступят «из Германии, Польши и Прибалтики».

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