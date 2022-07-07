Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, как стал кутюрье семьи Кадырова

Фото: Youtube/Super

Российский кутюрье Игорь Гуляев рассказал о том, как стал дизайнером семьи Рамзана Кадырова.

— Рамзан Ахматович мне позвонил и сказал: «Гуляев, привет!». Я подумал сначала, что кто-то шутит, хотя я знал… Его сестры приезжали ко мне, я делал платья для них, но лично с ним знаком не был. И вот он мне позвонил и сказал, что ждет меня в Грозном. Он еще загнал меня в тренажерный зал, говорит, давай спортом заниматься. Я сел и полетел. У меня нет заигрываний, я знал, что он — приятный и светлый человек. Я всегда смотрю в глаза. Если я вижу человека, который любит маму, я всегда к нему хорошо отношусь, — рассказал дизайнер в интервью для YouTube-канала Super.

Специально для этого Игорь Гуляев изучил историю национального костюма, и для семьи главы Чечни он шьет праздничную национальную одежду.

Кроме того, у дизайнера одеваются многие звезды отечественного шоу-бизнеса и даже мировой сцены: одной из его клиенток была американская суперзвезда Уитни Хьюстон.

Стилист Сергей Зверев рассказал, что нужно делать, чтобы быть модным. Он посоветовал не увлекаться бездумно трендами и в первую очередь следить за своей внешностью: фигурой, волосами и ногтями.