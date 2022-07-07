Эксперт пояснил, почему Шольцу нужно уйти в отставку

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Канцлер Германии Олаф Шольц должен уйти в отставку, потому что он не справился с основной задачей, предписанной ему Конституцией, — заботой о благе граждан. Такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Александр Камкин.

Эксперт отметил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на население европейских стран. Страдают простые жители Германии, которые столкнулись с ростом цен на газ, бензин, продукты питания.

— Это свидетельствует о провальной политике, которая обернулась самим же европейцам боком, — заявил он в комментарии «Радио 1».

Он также добавил, что в ближайшие годы Германия не сможет полностью отказаться от российского газа.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия, передает Nation News.

7 июля Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии.