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Покинувший свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит с «кучей» заработанных на Украине денег. Такое мнение в четверг, 7 июля, высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям, — заметил он.

По словам Кадырова, из выделяемых Лондоном Киеву финансов лишь десятая часть шла на нужды украинской армии. Остальное украинское правительство делило между собой и инициатором этой помощи — самим Джонсоном. Однако все это происходило неофициально, утверждает Кадыров.

Власти Украины создали беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

7 июля Джонсон заявил о своей отставке. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне. После ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона закономерным итогом его «наглой и бездарной политики», а также выразил надежду, что скоро подобные новости поступят «из Германии, Польши и Прибалтики».