Путин: нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют

Фото: Администрация президента РФ

В последнее время в западных странах все чаще слышны призывы победить Россию «на поле боя». Об этом заявил в четверг, 7 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

— Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, — добавил глава государства.

Подобные стремления и призыва, подчеркнул Путин, вылились в настоящую трагедию для всего украинского народа, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила ЛНР. Так, глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из самопровозглашенной республики.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе спецоперации. По его словам, заявления украинских властей о желании вернуть проигранные территории являются напрасными.