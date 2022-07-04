Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе спецоперации

Фото: er.ru

Освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР) является важным событием в ходе спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца, — написал он на своей странице в Telegram.

Он также отметил, что заявления украинских властей о желании вернуть проигранные территории являются напрасными.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. За день до этого советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль самопровозглашенной республики.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.