Ученые рассказали, как влияет на человека количество освещения на рабочем месте

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Количество и качество света на рабочем месте может влиять на эмоциональное состояние человека, сообщили ученые из Университета Брауна.

Исследователи сделали МРТ мозга 20 различным пациентам. Некоторые области коры органа, которые отвечают за настроение, отреагировали на интенсивность светового источника.

Участники эксперимента наблюдали за свечением, от блеклого к более яркому, при котором попадали цвета и объекты в поле зрения. Ученые выявили 26 областей мозга, которые усиливали или снижали активность.

Специалисты смогли значительно продвинуться в понимании того, от чего зависит настроение на рабочем месте. Открытия специалистов можно использовать для разработки новых методик лечения депрессии и других расстройств, передает ФАН.

Антидепрессанты могут помочь при сильной клинической депрессии и повышенной тревожности. В большинстве случаев можно обойтись без использования препаратов — достаточно максимально снизить влияние стрессовых факторов на жизнь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психиатр Александр Федорович.