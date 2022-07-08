Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые рассказали, как влияет на человека количество освещения на рабочем месте

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые рассказали, как влияет на человека количество освещения на рабочем месте
Фото: Unsplash

Количество и качество света на рабочем месте может влиять на эмоциональное состояние человека, сообщили ученые из Университета Брауна.

Исследователи сделали МРТ мозга 20 различным пациентам. Некоторые области коры органа, которые отвечают за настроение, отреагировали на интенсивность светового источника.

Участники эксперимента наблюдали за свечением, от блеклого к более яркому, при котором попадали цвета и объекты в поле зрения. Ученые выявили 26 областей мозга, которые усиливали или снижали активность.

Специалисты смогли значительно продвинуться в понимании того, от чего зависит настроение на рабочем месте. Открытия специалистов можно использовать для разработки новых методик лечения депрессии и других расстройств, передает ФАН.

Антидепрессанты могут помочь при сильной клинической депрессии и повышенной тревожности. В большинстве случаев можно обойтись без использования препаратов — достаточно максимально снизить влияние стрессовых факторов на жизнь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психиатр Александр Федорович.

хорошее настроение Ученые освещение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте