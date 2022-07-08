Двое солдат бундесвера похитили оружие и планировали взорвать Крымский мост

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Двое солдат бундесвера похитили оружие из казарм в Германии и планировали взорвать Крымский мост. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило издание Stern.

По данным издания, оружие и оборудование было похищено из различных казарм, расположенных на территории земли Шлезвиг-Гольштейн. С его помощью двое солдат планировали взорвать Крымский мост, детали преступления они обсуждали по телефону. Таким образом они хотели помешать снабжению российской армии, но план так и не был реализован, так как оба уже долгое время являлись объектами слежки до этого велась слежка.

В настоящее время прокуратура города Киль проводит расследование в их отношении. Выяснилось, что мужчины состояли в группе вместе с десятью людьми и участвовали в кражах с прошлого года: на их счету не менее пяти краж со взломом. На момент совершения преступлений четверо подозреваемых числились на военной службе в Бундесвере.

В доме двух арестованных солдат обнаружили боевые припасы, оружие и взрывчатку. Часть из этого злоумышленники намеревались продать, а остальное использовать на территории Украины.

До этого сообщалось, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске.