Таблички с новым адресом «площадь ЛНР» появились у посольства Великобритании

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Смоленская набережная, 10 Карта всех событий

У посольства Великобритании появились таблички с новым адресом — «площадь Луганской Народной Республики». Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

— Сегодня устанавливается табличка о наименовании нового адреса посольства Великобритании, площадь Луганской Народной Республики. Это решение было принято москвичами на сайте «Активный гражданин», инициатива была от депутатов Московской городской думы, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

4 июля участники «Активного гражданина» выбрали место для площади Луганской народной республики. Так, в голосовании приняли участие 109 603 человека. Большинство горожан (56,85 процента) решили назвать в честь ЛНР территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

С инициативой о присвоении площади такого названия выступили депутаты Мосгордумы. Таким образом они хотели увековечить подвиги жителей ЛНР. Позже москвичи отправили многочисленные обращения в правительство города по данному вопросу.