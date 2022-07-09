Twitter собирается подать в суд на Илона Маска

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Американская компания Twitter собирается подать в суд в связи с расторжением Илоном Маском сделки по ее приобретению. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

— Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера, — цитирует его РИА Новости.

Так, миллиардер принял решение отказаться от сделки по покупке соцсети Twitter. Основатель Tesla X реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В пятницу, 8 июля, в СМИ распространилась информация о возможном расторжении сделки между Маском и Twitter. Напомним, что одним из условий покупки компании была проверка на количество «фейковых» аккаунтов. Согласно договоренности, их число не должно было превышать пяти процентов.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск собирается приобрести компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов.