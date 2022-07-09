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Пушков назвал убийство Абэ странной ситуацией

Араз Салехов
В мире
Пушков назвал убийство Абэ странной ситуацией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Охрана бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в момент его убийства действовала странным образом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально, — рассказал он.

При этом политик в своем Telegram-канале отметил странность в том, что нападавший смог подойти к политику вплотную.

Накануне бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения злоумышленника в городе Нара. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета города Нары. Ему было 67 лет.

Так, злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии в ходе его выступления в городе Нара. Покушение на него, как уточняется, произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил, что Абэ вошел в историю Японии как успешный, профессиональный политик.

Япония Сенатор Алексей Пушков Синдзо Абэ
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