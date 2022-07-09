Случаи возгорания сухой травы в Москве сократились почти на 80 процентов

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Количество случаев возгорания сухой травы в Москве весной и летом 2022 года сократилось почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков в субботу, 9 июля.

— Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы. Всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов — прим. «ВМ»). Этот показатель на 80 процентов меньше прошлогоднего, причем непосредственно в Троицком и Новомосковском округах количество таких происшествий снизилось почти на 90 процентов, — заявил Бирюков.

Заммэра напомнил, что в столице с наступлением лета усилили контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях и в парках. Специалисты ежедневно проверяют территории для выявления фактов сжигания мусора и пала травы в не предназначенных для этого местах, для мониторинга применяются беспилотники.

При этом в ТиНАО также провели обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений. Особое внимание уделяется профилактической работе с населением, так как самая частая причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.

7 июля в столице усилили контроль за пожарной безопасностью из-за наступившей жары. Особое внимание было уделено природным территориям, парковым зонам, а также ТиНАО.