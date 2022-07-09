Брянский губернатор сообщил о срабатывании взрывного устройства перед грузовым поездом

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях перед грузовым поездом на перегоне Робчик — Песчанка в Унечском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 9 июля.

— Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка, на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента у состава повреждены стекла кабины машиниста. Железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет, — заявил Богомаз.

Губернатор в своем Telegram-канале добавил, что на данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Богомаз 8 июля заявил, что украинские беспилотники дважды зашли в воздушное пространство Брянской области и обстреляли пограничный пост и АЗС. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали.

5 июля украинская армия обстреляла село Зерново Суземского района в Брянской области. Всего было зафиксировано около 18 выстрелов. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.