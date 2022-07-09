Мороженое начали бесплатно раздавать на Северном речном вокзале

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Более 20 тысяч эскимо бесплатно раздадут жителям Москвы на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 9 июля.

— Всем, всем, всем — мороженое! Более 20 тысяч десертов от нашего фирменного эскимобуса на Северном речном вокзале совершенно бесплатно, — говорится в сообщении дептранса.

Сотрудники столичного транспорта 7 июля раздавали питьевую воду в вестибюлях метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за наступившей жары. Жители города бесплатно получили воду на станциях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Первомайская», «Красносельская», «Преображенская площадь», «Новокузнецкая» и «Сокол».