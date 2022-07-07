Раздачу питьевой воды организовали в метро и на МЦК из-за жары в городе

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Сотрудники столичного транспорта начали раздавать питьевую воду в вестибюлях метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за наступившей жары. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Несмотря на дождь, на улице сохраняется высокая температура. Мы начинаем раздавать воду пассажирам в двух вестибюлях станций метро и МЦК, — говорится в сообщении.

Жители города смогут бесплатно получить воду на станциях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Первомайская», «Красносельская», «Преображенская площадь», «Новокузнецкая» и «Сокол».

Раздача питьевой воды также будет осуществляться на станциях МЦК «Лихоборы» и «Стрешнево». Отмечается, что при необходимости список станций будет пополняться, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого в пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что в четверг, 7 июля, в городе ожидается сильная жара до 32 градусов. Жителям столицы порекомендовали быть осторожнее и избегать перегрева на солнце.