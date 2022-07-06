МЧС предупредило москвичей о зное в городе в четверг

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Синоптики прогнозируют сильную жару до 32 градусов в Москве в четверг, 7 июля. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба МЧС России по Москве.

— В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, — говорится в сообщении.

Водителям же рекомендуют избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений и опережений, сообщает сайт МЧС.

Также стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 22:00 7 июля из-за угрозы пожаров.

В среду, 6 июля, в Москве и области сохранится жаркая погода. А близость волнового атмосферного фронта в совокупности с высоким температурным режимом организуют неустойчивость в атмосфере и, как следствие, кратковременные дожди ливневого характера. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.