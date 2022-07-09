МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и сильном ветре в ближайшие часы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В ближайшее время в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице в субботу, 9 июля.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидается кратковременный дождь. Местами — гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В министерстве порекомендовали столичным водителям избегать резких маневров и не парковаться около деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

До этого в столице и области из-за грозы и сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве будет действовать 9 июля с 10:00 до 22:00, в области — с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.

В ближайшие дни температура в Москве станет более комфортной. Однако при этом в столице сохранится вероятность дождей и сильного ветра, рассказал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.