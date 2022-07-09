Глава Минтранса Шаппс выдвинет кандидатуру на пост премьера Британии

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Глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс объявил о намерении баллотироваться на пост премьер-министра и главы Консервативной партии. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что Шаппс стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост следующего премьер-министра, передает РИА Новости.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

Собравшиеся у резиденции Джонсона на Даунинг-стрит британцы освистали политика после его объявления об отставке. На предоставленных кадрах видно, что люди стоят за ограждением вокруг резиденции главы правительства и кричат: «Уходи!»; «Лжец!».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Джонсон уходит с «кучей» заработанных на Украине денег. По его словам, из выделяемых Лондоном Киеву финансов лишь десятая часть шла на нужды украинской армии. Остальное делили между собой сам Джонсон и украинские власти.