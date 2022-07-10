Коэффициент распространения COVID-19 в России поднялся до максимума с февраля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, это является максимумом с 13 февраля. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе информации федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99.

В Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Подмосковье — 1,14, в Самарской — 1,15, Воронежской — 1,16, Ростовской областях — 1,28. В Москве коэффициент поднялся до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля, передает агентство.

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

7 июля врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о приходе двух новых волн COVID-19 в Россию. Медик отметил, что избежать новой волны коронавируса могла помочь контролируемая повторная ревакцинация, которой не было. При этом он подчеркнул, что новая волна должна быть с небольшим числом госпитализаций.