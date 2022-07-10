Москвичам рассказали об обитателях Нижнего Царицынского пруда

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Нижний Царицынский пруд Карта всех событий

Нижний Царицынский пруд — одно из самых спокойных и уединенных мест музея-заповедника. Здесь можно встретить редких птиц, растения и поймать рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 10 июля.

В XVIII–XIX веках в пруду начали разводить рыбу. Это было популярное место среди рыбаков города. Здесь москвичи встречали щуку, леща, окуня, форель, стерлядь, судака и карася. Однако в последнее время рыбы поубавилось. Сегодня в Нижним Царицынском пруду можно поймать карася и карпа.

Кроме того, водоем является местом обитания многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких. Гости музея-заповедника могут увидеть лысух, чомг, крачек, крякв, огарей и многих других. Некоторые их них занесены в Красную книгу Москвы.

По периметру Нижнего пруда растет множество видов растений: березы, осины, ивы и большое количество кустарников. Любители ботаники заметят и редкие растения: барвинки, колокольчики, желтые болотные ирисы, дикие маки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали историю Царицынских прудов. Ее начало лежит на рубеже XVI–XVII веков.