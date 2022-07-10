В России выявили 3398 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 39 граждан, еще 748 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2496 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на данный момент коронавирус по симптомам и течению болезни практически неотличим от других ОРВИ. Она отметила, что болезнь все равно остается коварной.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что в Россию придут две новые волны коронавируса летом и осенью. Медик отметил, что избежать новой волны коронавируса могла помочь контролируемая повторная ревакцинация, которой не было.

Кроме того, вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, остановилась ли мутация коронавируса.