Столичных водителей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 10 июля, в городе до конца дня ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в городе ожидается дождь с грозой и сильным ветром, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали быть аккуратнее. Находясь за рулем автомобиля, не стоит отвлекаться на гаджеты. Также стоит воздержаться от парковки машины под деревьями и шаткими конструкциями, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столицу придет похолодание. По его словам, снижение температуры воздуха ожидается со вторника,12 июля.