Диетолог назвал лучшие продукты для похудения после 40 лет

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев сообщил, что поддерживать стройную фигуру после 40 лет гораздо проблематичней, чем в молодости. Но при помощи некоторых продуктов похудеть можно и в таком «трудном» возрасте.

— После 40 лет в организме человека происходят гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. Лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее, — объяснил специалист.

По его словам, в первую очередь следует добавить в свой рацион постные источники белка: курицу, говядину и свинину без жира. Они богаты полезными веществами, но не перерабатываются в организме в жир, а лишь ускоряют метаболизм.

Также эксперт советует желающим похудеть после 40 лет употреблять клетчатку. Она обеспечивает длительное ощущение сытости, защищая тем самым от ненужных перекусов и лишних калорий.

Лучшими продуктами с клетчаткой являются овощи, зелень, ягоды, цельное зерно, а также зеленые салаты, в особенности шпинат, капуста и сельдерей. Употребление сахара Арзамасцев советует свести к минимуму, передает «МедикФорум».

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