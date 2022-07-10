Станция МЦК «Владыкино» возобновила работу в обычном режиме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Владыкино Карта всех событий

Станция МЦК «Владыкино» вновь работает в обычном режиме. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий в северном вестибюле станции были повреждены несколько декоративных элементов потолка. Однако никто не пострадал, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при урагане были госпитализированы десять человек. Он подчеркнул, что городские службы прилагают все усилия для ликвидации последствий непогоды.

За ближайшие часы в среднем в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00, ливни будут сопровождаться шквальным ветром до 17 метров в секунду.

Дептранс Москвы призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.