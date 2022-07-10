Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за ливня и ветра

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Из-за бушующих в Москве дождей и ветра владельцем кафе и ресторанов рекомендуется закрыть летние веранды. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, передает ТАСС.

За ближайшие часы в среднем в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00, ливни будут сопровождаться шквальным ветром до 17 метров в секунду.

Дептранс Москвы призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.