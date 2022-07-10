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Подведомственные Депкульту Москвы парки закрыли из-за непогоды

Евгений Белоусов

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Подведомственные Депкульту Москвы парки закрыли из-за непогоды
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Парки культуры и отдыха, подведомственные московскому департаменту культуры, закрыли для посещений из-за непогоды. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня в результате падения дерева от сильного порыва ветра в саду «Эрмитаж» пострадала посетительница. Она была госпитализирована, сейчас ей оказывается вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что оповещение о неблагоприятных погодных условиях проигрывалось в парке через систему громкоговорителей последние несколько часов. Дальнейшее решение о работе парков будет приниматься исходя из погодных условий, отмечается в Telegram-канале «Парковый».

Из-за урагана временно закрылись Парк Горького и Московская канатная дорога. Высадка всех пассажиров происходила на конечных станциях в штатном режиме, после чего была произведена остановка линии канатной дороги.

Столичный департамент торговли и услуг призвал владельцев столичных кафе и ресторанов закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при урагане были госпитализированы десять человек. Он подчеркнул, что городские службы прилагают все усилия для ликвидации последствий непогоды.

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