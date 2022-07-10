Парк Горького и Московская канатная дорога приостановили работу из-за урагана

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Московская канатная дорога приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы» в воскресенье, 10 июля.

— Высадка всех пассажиров происходила на конечных станциях в штатном режиме. После чего произвели остановку линии канатной дороги, — говорится в сообщении.

Успевшим купить билеты пассажирам полностью вернут деньги, передает Telegram-канал комплекса. Из-за урагана временно закрылись для посетителей и Парк Горького с «Музеоном», сообщает Telegram-канал парка.

Столичный департамент торговли и услуг призвал владельцев столичных кафе и ресторанов закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

За ближайшие часы в среднем в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00, ливни будут сопровождаться шквальным ветром с порывами до 17 метров в секунду.

Дептранс Москвы призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.