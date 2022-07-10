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В Финляндии призвали Запад вступить в военный конфликт с Россией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Финляндии призвали Запад вступить в военный конфликт с Россией
Фото: flickr.com/nato

Странам Запада следует рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен в воскресенье, 10 июля.

— Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу, — сказал ученый.

Киев, по его мнению, не сможет победить Москву самостоятельно. Армия России продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи, подчеркнул он.

НАТО или странам ЕС придется рано или поздно рассмотреть возможность вмешательства в ситуацию на Украине, передает слова Ялонена РИА Новости.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Теперь решение должны будут ратифицировать парламенты 29 членов НАТО с учетом ратификации со стороны Канады.

Обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон заявил, что западные политики проигнорировали интересы России и ее волю к победе в операции на Украине, выставив себя «полными дураками».

Интерес Запада к Украине, утверждает обозреватель, является просто авантюрой неоконсерваторов, стремящихся утвердить господство США в Восточной Европе, а затем и во всем мире.

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