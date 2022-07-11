Главе Минприроды Камчатки объявили строгий выговор за слова о «нищих туристах»

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал строгий выговор главе Министерства природы региона Алексею Кумарькову из-за его поста в социальных сетях о «ненужных» Камчатскому краю бюджетных туристах. Об этом Солодов сообщил на оперативном совещании правительства региона, которое транслировалось на YouTube.

Ранее Кумарьков заявил, что Камчатке не нужно, чтобы на полуостров «ехали за дешево». Он считает, что экономике края это не поможет, если «сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников».

На резкие слова министра обратил внимание глава Камчатки. Он поручил провести служебную проверку. На данный момент в соцсетях Кумарькова нет постов, которые посвящены туризму на Камчатке.

По итогам проведенной проверки было решено объявить строгий выговор главе Минприроды Камчатки «за некорректное обращение к гражданам в соцсетях».

Солодов подчеркнул, что любые слова госслужащих должны быть корректными и уважительным к населению.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, куда можно отправиться на отдых этим летом. Он сообщил, какие направления стоит рассмотреть в нынешних условиях и когда выгодно покупать туры.