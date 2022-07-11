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В Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений

Георгий Соланович
Политика
В Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в понедельник, 11 июля, предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

Так, Хинштейн поддержал инициативу спикера ГД Вячеслава Володина.

— Мы предлагаем в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах), — заявил глава комитета ГД в своем Telegram-канале.

При этом также предлагается установить и административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая на данный момент предусматривает наказание только за продвижение нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.

Хинштейн заключил, что инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой, открытое обсуждение в ГД намечено на осеннюю сессию.

8 июля Володин заявил, что после выхода России из Совета Европы попытки Запада навязать гражданам «чуждые ценности» провалились, сейчас же правильным решением будет ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

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